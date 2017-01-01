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Джулиани заявил о получении важной информации после поездки в Украину

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Адвокат американского лидера сообщил, что готовит на основе полученных данных 20-страничный доклад для Дональда Трампа.
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
 
Адвокат президента США Рудольф Джулиани собрал важную информацию, касающуюся оппонентов Дональда Трампа, во время поездки в Украину и ряд других стран. Об этом юрист сообщил в интервью The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу, 13 декабря.
 
По словам Джулиани, на вопрос Трампа о том, что ему удалось получить в поездке, он ответил: "Больше, чем ты можешь представить".
 
Адвокат указал, что на основе полученных данных готовит для американского лидера 20-страничный доклад.
 
Ранее Джулиани заявил, что в Украине рассчитывает получить материалы от бывших и действующих официальных лиц, призванные доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции.
 
С целью сбора указанной информации он посетил, в частности, Украину, Латвию и Кипр.
 
Напомним, в рамках поездки Джулиани беседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.
 
Сообщалось, что он путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.
 
В фильме, в частности, будет идти речь о газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.
 

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Теги: Украина, США, адвокат, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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