В 2019 году погибли более 70 сотрудников СМИ по всему миру

Показатель текущего года меньше по сравнению с 2018 годом, когда погибли 113 человек, сообщила организация Press Emblem Campaign.

С начала 2019 года в 26 странах мира были убиты 75 сотрудников СМИ. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), опубликованном 13 декабря в Женеве.

Отмечается, что с начала года 75 журналистов были убиты в 26 государствах, что меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 113 человек.

Как отмечает PEC, снижение числа жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности.

В организации напомнили, что в 2019 году многие журналисты получили ранения, были помещены под стражу, подверглись угрозам и нападениям.

Лидерами по числу жертв в 2019 году заняли Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8).

Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезии и другие.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций. По данным PEC, за минувшие десять лет были убиты 1174 работников СМИ.Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций. Китай лидирует по числу заключенных в тюрьмы журналистов Напомним, Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов.

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