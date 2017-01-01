В ФРГ ужесточают правила владения оружием
Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку ведомства по охране конституции Германии.
Германский бундестаг в пятницу, 13 декабря, одобрил законопроект, который ужесточает правила владения оружием. Так, будет расширен национальный реестр владельцев оружия.
Власти также хотят ввести новые обязательства по регистрации для тех, кто поставляет и продает оружие и ограничить число патронов в обоймах.
Для того, чтобы получить разрешение на оружие, теперь нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV).
Так депутаты бундестага хотят избежать того, чтобы оружие попадало в руки экстремистов и террористов.
Первоначальный проект закона предусматривал, например, что стрелки-спортсмены должны будут регулярно доказывать, почему им нужно то или иное оружие. Против таких норм выступили спортсмены, охотники и коллекционеры.
В результате новый проект закона предписывает им после получения разрешения на оружие доказывать необходимость владения им сначала через пять, а потом через десять лет. После этого будет достаточно дать выписку о том, что человек, например, состоит в стрелковом союзе.
Теперь новый законопроект должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.
Источник: Русская служба DW
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