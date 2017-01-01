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В ФРГ ужесточают правила владения оружием

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Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку ведомства по охране конституции Германии.
Конфискованное оружие в Германии
Конфискованное оружие в Германии
 
Германский бундестаг в пятницу, 13 декабря, одобрил законопроект, который ужесточает правила владения оружием. Так, будет расширен национальный реестр владельцев оружия.
 
Власти также хотят ввести новые обязательства по регистрации для тех, кто поставляет и продает оружие и ограничить число патронов в обоймах.
 
Для того, чтобы получить разрешение на оружие, теперь нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV).
 
Так депутаты бундестага хотят избежать того, чтобы оружие попадало в руки экстремистов и террористов.
 
Первоначальный проект закона предусматривал, например, что стрелки-спортсмены должны будут регулярно доказывать, почему им нужно то или иное оружие. Против таких норм выступили спортсмены, охотники и коллекционеры.
 
В результате новый проект закона предписывает им после получения разрешения на оружие доказывать необходимость владения им сначала через пять, а потом через десять лет. После этого будет достаточно дать выписку о том, что человек, например, состоит в стрелковом союзе.
 
Теперь новый законопроект должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Германия, оружие, ФРГ, Бундестаг
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Источник: korrespondent.net

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