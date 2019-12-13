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В аэропорту Стамбула изъяли рекордную партию наркотиков

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Партия наркотика кратом весом 1,7 тонны была отправлена из Индонезии и направлялась в США.

В грузовом терминале аэропорта Стамбула таможенники изъяли рекордную партию наркотиков – более 1,7 тонны. Об этом накануне сообщил телеканал TRT Haber.

Отмечается, речь идет о наркотике нового поколения – кратом. Турецкие правоохранители впервые изъяли это вещество.

Груз наркотиков был отправлен из Индонезии и направлялся в США. Кратом был обнаружен после проверки с использованием специально обученных собак и анализа взятых образцов.

Правоохранители начали расследование по данному факту и устанавливают причастных к переправке наркотиков.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Стамбула изъяли рекордную партию наркотиков

Накануне сообщалось, что СБУ пресекла канал наркотрафика из Южной Америки. Было изъято шесть килограммов психотропа под названием гармалин.

Также на этой неделе сообщалось, что в Перу патрульный корабль перехватил подлодку, перевозившую более двух тонн кокаина.

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Теги: наркотики, США, Турция, Индонезия, видео, фото, Стамбул, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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