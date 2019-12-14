Кремль рассказал о “разговорах на повышенных тонах” в Париже

Москва подтвердила, что тон разговора менялся.

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Зеленского Дмитрий песков заявил, что во время “нормандской встречи” действительно были попытки перейти на повышенный тон разговора.

Об этом передают РИА-Новости.

Попытки были. Разговор был рабочим, - заявил Песков.

Кроме того, ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что дискуссия во время саммита в Париже была острой и жесткой.

Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор на высоких тонах, - отметил он.

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Между тем, до сих пор непонятно, какие именно темы вызвали резкий тон переговоров.

Напомним, Песков ответил на идею Зеленского о пересмотре минских договоренностей. В администрации Путина заявили, что для пересмотра минских соглашений необходима"обоюдная воля сторон конфликта".

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