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Кремль рассказал о “разговорах на повышенных тонах” в Париже

Комментариев: 3
Москва подтвердила, что тон разговора менялся.
Кремль расскрыл детали
Кремль расскрыл детали
Офис президента

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Зеленского Дмитрий песков заявил, что во время “нормандской встречи” действительно были попытки перейти на повышенный тон разговора.

Об этом передают РИА-Новости.

Попытки были. Разговор был рабочим, - заявил Песков.

Кроме того, ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что дискуссия во время саммита в Париже была острой и жесткой.

Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор на высоких тонах, - отметил он.

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Между тем, до сих пор непонятно, какие именно темы вызвали резкий тон переговоров.

Напомним, Песков ответил на идею Зеленского о пересмотре минских договоренностей. В администрации Путина заявили, что для пересмотра минских соглашений необходима"обоюдная воля сторон конфликта".

 

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Теги: Кремль, нормандский формат, разговор
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Комментариев (3)
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mixer1211    14.12.2019, 10:52
Оценка:  +1
mixer1211
Пресс секретарь российского президента Владимира Зеленского? Вы серьезно ?!!
Путин_xyйло    14.12.2019, 11:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
Догадуетесь где сейчас у Зеленского "рука Кремля" Быть ему куклой приЗедентом расии в руках чПутина, если "зальет" Украину. Какая роль...
Кайдаш    14.12.2019, 10:38
Оценка:  +3
Кайдаш
- А у нас в квартире газ. А у вас?
- А у нас кто-то cnuздuл Крым, Донбасс
И зачем-то унитаз....

)))))))
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