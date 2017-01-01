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США отложили введение новых пошлин против Китая

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Вашингтон планировал ввести дополнительные пошлины на определенные товары из Китая с 15 декабря.
США отменили новые пошлины против Китая на неопределенный срок
США отменили новые пошлины против Китая на неопределенный срок

Власти США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на товары из Китая общей стоимостью 250 млрд долларов. Об этом свидетельствует заявление аппарата представителя на торговых переговорах, которое было опубликовано в базе Федерального реестра, сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

"В соответствии с указанием президента торговый представитель США решил изменить предпринимаемые в рамках расследования по 301 статье меры и приостанавливает до последующего уведомления (вступление в силу) дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая", – говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины должны были вступить в силу 15 декабря в 00:01 по местному времени.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли.

А накануне американский лидер сообщил, что США и Китай "немедленно начнут переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания выборов в 2020 году".

Напомним, в конце августа Трамп объявил, что с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25 до 30%. Позже он отложил это решение до 15 октября, а потом перенес на 15 декабря.

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Теги: США, Китай, Пошлины, новые пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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