Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Песков: Прорыва на нормандской встрече не было

Комментариев: 2
Дмитрий Песков заявил, что нормандский формат возобновился, но "судьбоносного прорыва" не произошло.
На нормандской встрече не было судьбоносного прорыва - Песков
На нормандской встрече не было судьбоносного прорыва - Песков
РИА Новости

Встреча в нормандском формате в Париже не привела к судьбоносному прорыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского Первого канала, передают РИА Новости в субботу, 14 декабря.

В частности, он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - заявил Песков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей. Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ, сказал Пристайко.

Также Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин очень непростой человек. Украинский лидер также подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    14.12.2019, 16:55
Оценка:  -1
BROKER666
песда с усами...
WTF2_eбy_в_рот    14.12.2019, 16:56
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
тупое животное, иди пасись))))))
BROKER666    14.12.2019, 17:08
Оценка:  0
BROKER666
отс0си
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь