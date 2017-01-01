Протесты в Индии из-за закона о гражданстве: есть погибшие

В стране начались массовые протесты из-за закона, по которому гражданство могут получить только немусульманские беженцы, бежавшие в Индию до 2015 года.

В Индии вспыхнули массовые протесты из-за закона о гражданстве, есть погибшие

Во время протестов в Индии против закона об уточнении гражданства погибли два человека. Об этом сообщает ВВС в субботу, 14 декабря.

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Напомним, что ранее в Индии вспыхнули протесты из-за выдачи гражданства немусульманам. Документ не предусматривает получение гражданства мусульманами, что вызвало жесткую реакцию общества.

Также сообщалось, что Китай уничтожает доказательства репрессий против уйгуров. Власти уничтожают все данные и документы, которые касаются так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульманского меньшинства Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet