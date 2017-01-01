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Экоактивистов задержали во время протестов в аэропорту Амстердама

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Десятки активистов выступили с протестом, заявив, что аэропорт остается большим загрязнителем в условиях климатического кризиса.
В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов
В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов

В торговом центре аэропорта Схипхол в Амстердаме задержали экоактивистов во время климатических протестов. Об этом сообщает NOS в субботу, 14 декабря.

Как сообщается, активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion провели акцию протеста.

"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции. Количество задержанных неизвестно", - говорится в сообщении.

Десятки активистов отказались покинуть здание торгового центра, и их задержали. Отмечается, что впоследствии было дано разрешение на проведение акции на улице. По словам митингующих, аэропорт остается большим загрязнителем в условиях климатического кризиса. И несмотря на это его территория увеличивается, загрязнение становится еще больше.

Активисты считают, что нужно уменьшить количество полетов. Прежде всего, на небольшие расстояния, особенно если железная дорога предлагает хорошую альтернативу.

Напомним, что ранее Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС. Активисты забрались на здание по строительным лесам и вывесили гигантский баннер о климатическом кризисе.

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Теги: экология, протесты, климат, аэропорт, протест, Амстердам, задержание, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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