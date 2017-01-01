Северная Корея назвала цель испытаний

В КНДР заявили, что используют результаты испытаний для сдерживания ядерных угроз США.



Недавние испытания оборонных технологий в Северной Корее направлены на подавление ядерных угроз со стороны США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного северокорейского военного.

Начальник Генштаба Пак Чен Чон предупредил, что "враждебные силы, включая США, должны воздерживаться от провокационных действий в отношении КНДР, если они хотят встретить Новый год мирно".

Заявление последовало спустя несколько часов после того, как Пхеньян заявил, что провел второе испытание на космодроме Сохэ.

Напомним, 13 декабря на космодроме Сохэ в КНДР 13 декабря прошло новое крупное испытание. 8 декабря в Северной Корееобъявили о проведении "очень важного" теста на установке для запуска спутников.

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