В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста

В итальянской столице прошла демонстрация "сардин". Так называют себя противники правопопулистской партии Лига.

Протест в Риме



Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 14 декабря, на демонстрацию против одного из лидеров правой партии Лига Севера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, передает Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 14 декабря, на демонстрацию против одного из лидеров правой партии Лига Севера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, передает Reuters Акция протеста на организована движением Сардин, выступающим против политики Сальвини.



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Напомним, с 5 декабря По данным полиции, в демонстрации на площади Пьяцца Сан Джованни приняли участие 40 тысяч человек.Напомним, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент