США выводят более 4000 военных из Афганистана

Вывод американских военнослужащих из Афганистана будет поэтапным и произойдет в течение нескольких месяцев.



Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели, сообщает

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что всего в результате вывода уйдет от 8-9 тысяч американских солдат.



Когда именно начнется вывод войск не сообщается, но известно, что он будет поэтапным и произойдет в течение нескольких месяцев. Сейчас в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих.





Телеканал связывает возможное объявление о сокращении контингента с недавним визитом Трампа на военную авиабазу Баграм и возобновлением переговоров с движением Талибан.





В военном ведомстве допускают, что Трамп внезапно решит вывести войска – по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года. Напомним, в октябре стало известно, что Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США.В военном ведомстве допускают, что Трамп внезапно решит вывести войска – по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года.

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