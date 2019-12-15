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Названа Мисс мира 2019

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В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса Мисс мира 2019. Новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки.
Названа Мисс мира 2019

Обладательницей титула международного конкурса Мисс мира 2019 стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря.
 
Церемония награждения состоялась в Лондоне. Корону новой обладательнице вручала победительница прошлого года мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. 
 
Девушка стала второй представительницей Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. В последний раз ее соотечественница получила эту награду в 1993 году.
 
Сингх 23 года. Она студентка факультета психологии Университета штата Флорида. Девушка мечтает быть врачом. В свободное время она любит петь, готовить, вести блог, заниматься волонтерством и петь.

Cмотрите фотогалерею: Названа Мисс мира 2019

На втором месте оказалась француженка Офели Мезино, а на третьем – конкурсантка из Индии Суман Ратансингх Рао.
 
Украину в конкурсе представляла 24-летняя Маргарита Паша, она получила это право, выиграв конкурс Мисс Украина 2019 в сентябре этого года.

Напомним, на днях представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная-2019

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Теги: конкурс красоты, фото, Мисс Мира, мисс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.12.2019, 05:49
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Скоро трансвестит выиграет...
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