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Чудеса на Поле чудес: участник шоу угадал слово с ошибкой

Комментариев: 1
Конфуз случился на капитал-шоу Поле чудес в России. Один из участников угадал слово, написанное с ошибкой, и победил.
Ведущий Поле чудес Леонид Якубович
Ведущий Поле чудес Леонид Якубович
pole.vid.ru

Один из участников российского шоу Поле чудес смог угадать слово, в котором была пропущена буква, сообщает РИА Новости.
 
Участники игры должны были назвать вальс, ноты которого получал клиент Товарищества Эйнем при покупке конфет.
 
Ответом к этому вопросу является слово "монпансье", состоящее из девяти букв. Но в программе на табло отобразили лишь восемь клеток. Когда слово было угадано, стало ясно, что вторая "н" оказалась пропущенной - на экране слово было написано как "монпасье".
 
Несмотря на недоразумение, участник шоу не только угадал это слово, но и победил затем в супер-игре.
 
Ведущий шоу Леонид Якубович категорически не согласился с тем, что в программе было загадано слово с ошибкой. Он пояснил резонансную ситуацию тем, что слово "монпасье" для задания в телепрограмме было взято из словаря за 1962 год, поскольку того требовал исторический вопрос. 
 
"Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", - заявил ведущий журналистам.

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Теги: Россия, ошибка, слово, телешоу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.12.2019, 05:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
Написали с ошибкой умышленно. Нужный человек знал и ,естественно, "угадал". Приз поделили. Это Россия, детка.
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