Переговоры по климату на саммите ООН продлены

В ходе переговоров в Мадриде был достигнут некоторый прогресс, однако стороны не пришли к консенсусу.



Переговоры между делегациями на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата, проходящие в Мадриде, продлены до 15 декабря, сообщает Переговоры между делегациями на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата, проходящие в Мадриде, продлены до 15 декабря, сообщает Associated Press

Причиной продления переговоров стала неспособность официальных представителей почти 200 стран прийти к соглашению по решению проблемы изменения климата.

Председатель саммита, министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт отметила, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс, однако стороны не пришли к консенсусу.





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Напомним, ранее Саммит ООН должен был завершиться 13 декабря, однако из-за разногласий сторон переговоры по климату были продлены сначала до 14, а теперь до 15 декабря.Напомним, ранее Евросоюз достиг соглашения по климату . Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.

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