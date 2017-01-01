Возросло число погибших от вулкана туристов в Новой Зеландии

В больницах остаются еще более 20 человек, некоторые из них в критическом состоянии.



По последним данным, число погибших от извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии возросло до 16 человек, сообщает Reuters.

В больнице скончался еще один пострадавший. В лечебных учреждениях остаются еще более 20 человек, некоторые из них в критическом состоянии.

Ранее острове побывала команда спасателей, но тела двух пропавших без вести так и не были обнаружены.

Из-за продолжающей активности вулкана, оставаться на острове не безопасно, поэтому команда спасателей смогла пробыть там лишь в течение 75 минут.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.

Изначально сообщалось, что жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице. Еще около 30 пострадали.

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