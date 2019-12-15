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В Польше украинец жестоко убил соседа по квартире

Комментариев: 3
Драка двух украинцев закончилась убийством. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков.
Гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве
Гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве
revealmedia.com

В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец.

Об этом сообщает Onet.pl.

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Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.

Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.
Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее В Польше суд города Пулавы арестовал 36-летнего украинца Сергея С., которого обвиняют в убийстве двух соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства. 

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Теги: Польша, украинцы, убийство, украинец
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Комментариев (3)
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Da-Gabon    15.12.2019, 11:07
Оценка:  -4
Da-Gabon
Вот что с цивилизованными людьми польская паленка делает. Надо с польши компенсацию требовать.
VSHIVANKA    15.12.2019, 10:11
Оценка:  -1
VSHIVANKA
КУСОК ПОЛЬСКОГО САЛА НЕ ПОДЕЛИЛИ , ИЛИ КОМУ УНИТАЗ МЫТЬ ?
Антибес    15.12.2019, 09:47
Оценка:  -2
Антибес
Уже друг-друга массово мочим не только у себя дома в охреНэньке,но и в цивилизованных странах...Это ли не Пэрэмохахаха Рэвалюцыи Огидности?)))))
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