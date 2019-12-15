В Польше украинец жестоко убил соседа по квартире
Драка двух украинцев закончилась убийством. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков.
В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец.
Об этом сообщает Onet.pl.
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Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.
Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.
Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.
Ранее В Польше суд города Пулавы арестовал 36-летнего украинца Сергея С., которого обвиняют в убийстве двух соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства.
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