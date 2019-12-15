США рассмотрят "адские санкции" против РФ на следующей неделе

Двухпартийный законопроект предусматривает санкции, призванные наказать Москву за вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Сенат США снова собирается голосовать за санкции против РФ The US Senate

Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

На этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в оригинале – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за "враждебные" действия в Сирии и агрессию против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и на лиц, приближенных к ее президента Владимира Путина.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента.

Ранее в Сенате США отложили голосование за санкции против РФ. Комитет 11 декабря не рассмотрел двухпартийный законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля", известный как DASKA.

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