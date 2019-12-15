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Украина хотела изменить согласованный документ на нормандской встрече

Комментариев: 2
По словам пресс-секретаря российского президента, украинская сторона пыталась переделать итоговый документ, согласованный в Париже.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
РІА Новости
 
На встрече лидеров нормандского фрмата в Париже 9 декабря украинская сторона пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина в воскресенье, 15 декабря.
 
"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - заявил Песков в программе одного из российских телеканалов.
 
Он добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". 
 
Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".
 
"Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии", - сказал пресс-секретарь президента.
 
По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".
 
 
Еще пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл пути завершения войны на Донбассе.

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Теги: переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    15.12.2019, 17:10
Оценка:  0
Антибес
Ну не прошёл у нашей власти этот номер,ничего страшного.Но ведь попробовать же можно было!)))))
BabaYul    15.12.2019, 17:18
Оценка:  0
BabaYul
Пробуйте. Только сразу к проктологу запишитесь на приём. Задницу зашивать после пробы.
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