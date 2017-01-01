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В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы

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Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.
Эвакуировали более 50 тысяч человек
Эвакуировали более 50 тысяч человек
АР
 
В Италии в городе Бриндизи было эвакуировано 54 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает телеканал 112 Украина в воскресенье, 15 декабря.
 
Неразорвавшаяся бомба была обнаружена строителями утром в воскресенье во время работ по расширению кинотеатра Андромеда. 
 
Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров. 
 
Саму бомбу обезвреживали 15 военных саперов. Ее могли  оставить летчики Королевских ВВС Великобритании, бомбившими Бриндизи в 1941 году. 
 
Городские власти вызвали военных саперов и распорядились создать в районе страшной находки так называемую "красную зону", пребывать в которой категорически запретили до полного окончания операции по обезвреживанию авиабомбы. 
 
Напомним, на севере Италии обнаружили бомбу времен Второй мировой. Тогда эвакуировали 4 тысячи человек.
 
Ранее сообщалось, что на школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу.
 
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Теги: Италия, бомба, эвакуация
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Источник: korrespondent.net

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