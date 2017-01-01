В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы

Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Эвакуировали более 50 тысяч человек АР

В Италии в городе Бриндизи было эвакуировано 54 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает телеканал 112 Украина в воскресенье, 15 декабря.

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена строителями утром в воскресенье во время работ по расширению кинотеатра Андромеда.

Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Саму бомбу обезвреживали 15 военных саперов. Ее могли оставить летчики Королевских ВВС Великобритании, бомбившими Бриндизи в 1941 году.

Городские власти вызвали военных саперов и распорядились создать в районе страшной находки так называемую "красную зону", пребывать в которой категорически запретили до полного окончания операции по обезвреживанию авиабомбы.

Ранее сообщалось, что на школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу.