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В РФ ответили на идею размещение миротворцев на Донбассе

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Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны, Киев вернется к идее размещения миротворцев ООН.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о миротворческой миссии ООН на Донбассе, пишет в воскресенье, 15 декабря, ТАСС.
 
 
По его словам, это не является какой-либо новой инициативой.
 
"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Москва отнеслась бы к такому предложению.
 
Напомним, 14 декабря в эфире программы Свобода слова Савика Шустера глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.
 
Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский озвучил, что будет в случае неэффективности минских соглашений. По его словам, в таком случае придется строить стену на Донбассе.

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Теги: Миротворцы, МИД Украины, донбасс, Дмитрий Песков, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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