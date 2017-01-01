В РФ ответили на идею размещение миротворцев на Донбассе

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны, Киев вернется к идее размещения миротворцев ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о миротворческой миссии ООН на Донбассе, пишет в воскресенье, 15 декабря, ТАСС.

По его словам, это не является какой-либо новой инициативой.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Москва отнеслась бы к такому предложению.

Напомним, 14 декабря в эфире программы Свобода слова Савика Шустера глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский озвучил, что будет в случае неэффективности минских соглашений. По его словам, в таком случае придется строить стену на Донбассе.

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