У Путина предлагают менять минские соглашения с "экспертами "ДНР"

Украинская сторона настаивала на изменениях минских соглашений еще на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменения в минских соглашениях возможны в случае диалога Украины с "экспертами" из "ДНР" и "ЛНР", пишет в воскресенье, 15 декабря, ТАСС.

Комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям, Песков заявил, что внести такие изменения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" из ОРДЛО.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сообщил он.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.

Перед саммитом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

В свою очередь, представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может".