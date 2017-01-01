Генсек ООН остался недоволен конференцией по климату

В итоговом заявлении участники конференции призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отчитался по итогам конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Мадриде в воскресенье, 15 декабря, сообщается в его Twitter.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата. Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом", - написал генсек.

"Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - добавил Гутерриш.

В итоговом заявлении участники конференции призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Также в заявлении, распространенном по итогам COP25, содержится призыв к мировому сообществу оказывать помощь развивающимся странам в этой сфере и поднять планки своих собственных климатических целей.

Конференция проходила 2-13 декабря 2019 года в Мадриде, но принятие финального документа затянулось примерно на 40 часов.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно обнародованному в воскресенье, 15 декабря, итоговому коммюнике, 200 стран-участниц саммита признают необходимость увеличения усилий, направленных на защиту климата и ограничение объемов вредных выбросов.

Таким образом, участники встречи подтвердили принятый ранее во время Парижского климатического саммита план действий. Согласно этому плану, со следующего года страны-участницы Климатического соглашения должны усилить свои действия с целью защиты климата, отмечают в правительстве Испании. Однако надежды развивающихся стран и островных стран на создание международного фонда для борьбы с последствиями климатических изменений, уже произошедших, так и остались надеждами. Так же не удалось договориться относительно окончательных положений статьи 6-й Парижского климатического соглашения. Поэтому механизмы воплощения этого соглашения до сих пор остаются неполными, отмечают обозреватели.

Ранее Евросоюз достиг соглашения по климату. Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.