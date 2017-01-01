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На аукционе продали шифровальную машину Энигма

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В конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы никто не смог разгадать переданные ими сообщения.
Энигма
Энигма
fresher.ru
 
Более чем за 100 тысяч долларов была продана на аукционе раритетная машина Энигма, которую нацисты использовали для создания шифров, пишет Jewish невс со ссылкой на УНН.
 
"В субботу 14 декабря 28,5-фунтовый шифровальный аппарат достался интернет-покупателю. При этом машина, в которой не работает одна из лампочек, идет в комплекте с инструкцией и выгравированным символом Третьего Рейха. Данный аппарат может закодировать букву в любую из более чем 17 тысяч комбинаций", - пишет издание.
 
Отметим, в конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы никто не смог разгадать сообщения, которые передавались нацистами с их помощью.
 
Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Лондоне с молотка ушла портативная шифровальная машина Enigma 1943 года сборки. Ее продали за 232 тысячи долларов.
 
Напомним, исследователи британского правительственного архива раскрыли секрет известной германской шифровальной машины Энигма.
 
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Теги: Гитлер, Вторая мировая война, Послание, нацисты, расшифровка
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Источник: korrespondent.net

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