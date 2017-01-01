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Эсминец США зашел в Черное море

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В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
В 2016 году эсминец уже был в Одессе
В 2016 году эсминец уже был в Одессе
Liga.net
 
Ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и 15 декабря вошел в воды Черного моря, судно сопровождает 337 человек экипажа, пишет в воскресенье, 15 декабря, Думская.
 
Длина эсминца составляет 154 метра, ширина – 20 метров, осадка - 9,3 метра. Разгоняется он до 32 узлов за счет четырех газотурбинных установок мощностью 108 000 лошадиных сил.
 
Судно США оснащено различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк.
 
В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе для участия в учениях Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
 
 
 
Напомним, американский ракетный эсминец Porter прибыл в Одессу в октябре.
 
Еще сообщалось, что НАТО увеличило присутствие в Черном море, о чем недавно заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
 
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Теги: США, НАТО, Черное море, Йенс Столтенберг, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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