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Турция пригрозила США признать геноцид индейцев

Комментариев: 5
Турецкий лидер заявил, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США".
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
 
Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить миллион документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.
 
"Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?"- сказал Эрдоган.
 
Президент Турции подчеркнул, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США".
 
Напомним, 12 декабря сенат Конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян Османской империей.
 
В конце XIX – начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 миллиона армян.

Признание Голодомора как геноцида достигло рекорда – соцопрос

Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина "геноцид", утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери.

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Теги: США, Турция, индейцы, геноцид, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Asmo    16.12.2019, 00:42
Оценка:  +1
Asmo
Так а США тут при чём, если даже представить, что такая резолюция будет, это будет против Британской Империи, Голландии, Испании и Франции, которые колонизировали Америку, а США тут совсем не при делах ))
Крым-Украина    16.12.2019, 00:07
Оценка:  +1
Крым-Украина
Украина должна судить Турцию, как наследницу Отаманской Империи, за то что Турки постоянно брали в рабство женщин и детей и убивали всех остальных на протяжении многих веков.
Крым-Украина    16.12.2019, 00:05
Оценка:  +1
Крым-Украина
Эрдоган пусть лучше расскажет как он и его Турция дисриминируют против Хрмстиан, как он ввёл войска в Сириюи Либию, как он поддерживает Исламских террористов
Крым-Украина    16.12.2019, 00:02
Оценка:  +2
Крым-Украина
Эрдоган совсем отупел и наверное историю плохо учил. Америка не существовала ещё, Когда Англия, Франция и Испания открывали Северную Америку. У Индейцев есть свои терр, казино, право на поступление в любой Университет без очереди. Ит.д.
skygravity    15.12.2019, 23:56
Оценка:  0
skygravity
ха)
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