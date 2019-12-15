Турция пригрозила США признать геноцид индейцев

Турецкий лидер заявил, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить миллион документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.



"Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?"- сказал Эрдоган.



Президент Турции подчеркнул, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США".







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Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина "геноцид", утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери. В конце XIX – начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 миллиона армян.Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина "геноцид", утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери.

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