Трамп потребовал извинений от бывшего главы ФБР

Американские спецслужбы признали, что следили за предвыборным штабом Дональда Трампа.



Американский лидер Дональд Трамп потребовал от бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми извинений в связи с делом о слежке за его штабом.



Речь идет о начатой в 2016 году американскими спецслужбами слежке за штабом Трампа, наличие которой признал Коми.







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"Теперь Коми признает, что был не прав. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. Где извинения передо мной и остальными, Джим?" – написал Трамп в Twitter в воскресенье, 15 декабря.

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