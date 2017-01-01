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Трамп потребовал извинений от бывшего главы ФБР

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Американские спецслужбы признали, что следили за предвыборным штабом Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми извинений в связи с делом о слежке за его штабом.
 
Речь идет о начатой в 2016 году американскими спецслужбами слежке за штабом Трампа, наличие которой признал Коми.
 
"Теперь Коми признает, что был не прав. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. Где извинения передо мной и остальными, Джим?" – написал Трамп в Twitter в воскресенье, 15 декабря.

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Напомним, Трамп отправил Коми в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой.

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Теги: США, ФБР, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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