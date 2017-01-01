Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги

Шведская экоактивистка во время поездки домой после четырехмесячного отсутствия ехала в тамбуре поезда.



Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг рассказала, что домой из Мадрида она добиралась, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" – написала Грета в Twitter.

Этот твит активистки поддержали многие немцы, которые недовольны хаосом, царящим на железной дороге.



16-летняя Грета путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям.

Напомним, в Португалию Тунберг прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Грета Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet