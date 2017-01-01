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Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы

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Анкара готова закрыть свои военные базы для военных США в случае ввода Вашингтоном санкций.
Турецкая авиабаза Инджирлик
Турецкая авиабаза Инджирлик

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что в случае введения США санкций в отношении его страны ответной мерой может стать закрытие авиабаз Инджирлик, и Куреджик.
 
"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Куреджик при необходимости", - заявил он, говоря о напряженности в отношениях с США из-за поставок российских систем ПВО С-400.
 
Напомним, ранее Эрдоган отметил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot, подчеркнув, что подобное невозможно с учетом стратегического партнерства с РФ. 
 
При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова купить американские системы, если условием для этого не будет отказ от российских.

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Теги: США, Турция, военная база, С-400
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Источник: korrespondent.net

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