Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы
Анкара готова закрыть свои военные базы для военных США в случае ввода Вашингтоном санкций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что в случае введения США санкций в отношении его страны ответной мерой может стать закрытие авиабаз Инджирлик, и Куреджик.
"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Куреджик при необходимости", - заявил он, говоря о напряженности в отношениях с США из-за поставок российских систем ПВО С-400.
Напомним, ранее Эрдоган отметил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot, подчеркнув, что подобное невозможно с учетом стратегического партнерства с РФ.
При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова купить американские системы, если условием для этого не будет отказ от российских.
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