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Пентагон ответил Турции на угрозу закрыть военные базы

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США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции, отметил представитель Пентагона.
Пентагон
Пентагон
АР


В Пентагоне заявили, что рассматривают Турцию как многолетнего партнера. Армия США находится в Турции с разрешения правительства этой страны, говорится в сообщении американского военного ведомства в понедельник, 16 декабря.

Анкара вносит вклад в миссии Альянса в Афганистане, Косово, Ираке. Турция – важный элемент в Стратегии национальной обороны США, – отметили в Пентагоне.

"Мы стремимся сохранить наши отношения, однако продолжаем призывать власти Турции к более конструктивной политике в отношении российских систем вооружения", – заявил представитель Пентагона.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в случае введения США санкций в отношении его страны ответной мерой может стать закрытие авиабаз Инджирлик, и Куреджик.

Ранее он отметил, что Турция не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot, подчеркнув, что подобное невозможно с учетом стратегического партнерства с РФ. 

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Теги: США, Пентагон, Турция, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    16.12.2019, 03:55
Оценка:  0
BROKER666
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