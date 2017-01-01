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Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляднии "продавщицей"

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Март Хельме назвал возглавившую правительство Финляндии Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до премьер-министра".
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
 
"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", – отметил он.
 
По словам Хельме, назначение Марин можно описать словами "продавщица поднялась до премьер-министра". Кроме того, политик возмутился тем, что "уличные активисты и необразованные люди" также выбились в члены финского правительства.
 
Напомним, 10 декабря парламент Финляндии одобрил назначение 34-летней Санны Марин, ранее возглавлявшей министерство транспорта и связи страны, на должность премьер-министра. Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире

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Теги: Финляндия, Эстония, премьер-министр
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Источник: ТАСС

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