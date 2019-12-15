США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Газета NYT узнала, что сотрудники посольства Китая пытались проникнуть на американскую военную базу.



Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов Китая, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщает

Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов Китая, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщает The New York Times

По данным издания, минимум одного из них в США подозревают в работе на китайские разведслужбы. Эта высылка из США китайских дипломатов за шпионаж – первый подобный инцидент более чем за 30 лет.



Оба дипломата вместе с супругами приехали на базу сил специального назначения. На въезде на объект выяснилось, что у них нет разрешения, чтобы проехать. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы.



В Вашингтоне полагают, что дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе.



Сами же китайцы заявили, что произошло недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.



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