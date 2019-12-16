Названы самые могущественные страны мира
Первое место досталось США, чью экономику признали сильнейшей. Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности.
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.
В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.
Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.
Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.
Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
Most powerful countries, 2019:— World Index (@theworldindex) December 15, 2019
1.USA
2.Russia
3.China
4.Germany
5.UK
6.France
7.Japan
8.Israel
9.Saudi Arabia
10.South Korea
12.Canada
15.Australia
16.Turkey
17.India
18. Italy
22.Pakistan
29.Egypt
30.Brazil
(U.S. News & World Report)
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год.
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