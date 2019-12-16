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Названы самые могущественные страны мира

Комментариев: 6
Первое место досталось США, чью экономику признали сильнейшей. Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности.
США и Россия - самые могущественные страны мира
США и Россия - самые могущественные страны мира
АР

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
 
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. 
 
В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.
 
Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.



National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год. 

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Теги: Россия, рейтинг, США, Китай, страны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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BROKER666    16.12.2019, 07:18
Оценка:  0
BROKER666
за какой год этот рейтинг? каганат щас где-то между францией и японией... с какой радости индия с пакистаном так низко при наличии у обоих ЯО? саудиты и ЮК должны быть выше израиля...
bngk_fever    16.12.2019, 07:06
Оценка:  0
bngk_fever
Пи3дешь все и наглая ложь , по логике вещей с Петеных слов Украина номер 2 , сразу после США , ибо Украина самая сильная на континенте , а на континенте РФ находится , значит сильнее РФ , и следовательно 2 место после США .
bngk_fever    16.12.2019, 07:03
Оценка:  0
bngk_fever
Белоруссия 35 , Украина 39 .
Крым-Украина    16.12.2019, 06:29
Оценка:  -1
Крым-Украина
ПаРассия даже маленькую Чечню не смогла победить, теперь даже портит им. У Рассии каждую неделю или подложка утонет, то вертолёт упадёт, то солдат своих расстреляет. Короче, Самая Безумная Страна.
VSHIVANKA    16.12.2019, 06:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!
Антибес    16.12.2019, 06:06
Оценка:  0
Антибес
Фы фсьо фрёти!Этот рейтинг придумали в Кремле!На самом деле наша охреНэнька на втором месте после наших братьев из США.А Расия на 239 месте!А кто в это не верит тот тролль из Ольгино и полковник ФСБ!)))))
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