Названы самые могущественные страны мира

Первое место досталось США, чью экономику признали сильнейшей. Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности.



Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report , а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.



В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.







Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.



Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.



Most powerful countries, 2019:



1.USA

2.Russia

3.China

4.Germany

5.UK

6.France

7.Japan

8.Israel

9.Saudi Arabia

10.South Korea



12.Canada

15.Australia

16.Turkey

17.India

18. Italy

22.Pakistan

29.Egypt

30.Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) December 15, 2019



National Interest назвал самые мощные флоты в мире Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.Украина в рейтинге занимает 39-е место. Выше нашей страны разместилась Беларусь, она на 35-й строчке рейтинга.Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Напомним, украинская армия оказалась на десятом месте в рейтинге Global Firepower за 2018 год.



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