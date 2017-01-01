В столице Индии около 70 человек пострадали в беспорядках

Полиция для разгона демонстрантов в Нью-Дели применила резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Порядка 70 человек, включая сотрудников полиции, получили ранения и травмы в ходе столкновений, которые развернулись в ночь на понедельник между правоохранителями и студентами в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает Hindustan Times 16 декабря.

Отмечается, что эпицентром беспорядков в городе стал университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. В этом учебном заведении на протяжении последних трех дней проходили мирные демонстрации против принятия поправок к закону о гражданстве.

В воскресенье вечером студенты-мусульмане в Нью-Дели принялись забрасывать камнями жилые дома, поджигать автотранспорт, блокировать дороги и агитировать своих однокурсников участвовать в столкновениях с полицией.

В свою очередь полиция для разгона демонстрантов применила резиновые дубинки и слезоточивый газ, всего за ночь в студенческом кампусе были задержаны около сотни человек. Многие из них уже отпущены.

В связи с нестабильной ситуацией все учебные заведения в южных кварталах Нью-Дели в понедельник останутся закрыты. В этой части города развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Индии вспыхнули протесты из-за поправок к закону о гражданстве. Поправки, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Напомним, в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

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