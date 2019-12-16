Украина отстала от РФ и Беларуси в рейтинге человеческого развития - ООН

Украина входит в рейтинг Стран с высоким уровнем человеческого развития.

В 2019 году Украина заняла 88 место среди 189 стран в Рейтинге человеческого развития от ООН. РФ заняла 49-место, а Беларусь - 50. Об этом сообщается в докладе ООН.

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Индекс человеческого развития в Украине составляет 0,750. Он рассчитывается на основе таких показателей: средняя продолжительность жизни, количество населения, наличие и качество образования, ВВП, импорт и экспорт в стране.

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В соответствии с рейтингом, самыми развитыми странами для людей оказались Норвегия, Швейцария, Ирландия. Интересно, что США заняли 15 место.

К странам с низким уровнем человеческого развития в ООН отнесли Чад, Нигер.

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития Скриншот

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития Скриншот

Стран с высоким уровнем человеческого развития Скриншот

Ранее National Interest назвал самые мощные флоты в мире. Самыми сильными флотами мира, по мнению журнала, владеют США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

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