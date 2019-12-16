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Украина отстала от РФ и Беларуси в рейтинге человеческого развития - ООН

Комментариев: 4
Украина входит в рейтинг Стран с высоким уровнем человеческого развития.
Украина в рейтинге заняла 88 место
Украина в рейтинге заняла 88 место
EPA/UPG

В 2019 году Украина заняла 88 место среди 189 стран в Рейтинге человеческого развития от ООН. РФ заняла 49-место, а Беларусь - 50. Об этом сообщается в докладе ООН. 

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Индекс человеческого развития в Украине составляет 0,750. Он рассчитывается на основе таких показателей: средняя продолжительность жизни, количество населения, наличие и качество образования, ВВП, импорт и экспорт в стране.

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В соответствии с рейтингом, самыми развитыми странами для людей оказались Норвегия, Швейцария, Ирландия. Интересно, что США заняли 15 место. 

К странам с низким уровнем человеческого развития в ООН отнесли Чад, Нигер. 

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
Скриншот

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
Скриншот

Стран с высоким уровнем человеческого развития
Стран с высоким уровнем человеческого развития
Скриншот

Ранее National Interest назвал самые мощные флоты в мире. Самыми сильными флотами мира, по мнению журнала, владеют США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

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Теги: рейтинг человеческого развития, ООН
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Комментариев (4)
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nelci    16.12.2019, 11:40
Оценка:  -2
nelci
Страшна не позиция в рейтинге, а тенденция, если ничего не изменится, скоро и Чад догоним и перегоним.
VSHIVANKA    16.12.2019, 11:15
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ ШО БАНДЕРЛОГИ , СКАЧИТЕ ?
У У У У У...... )))
КСТАТИ , КУДА ПОДЕВАЛАСЬ НОВОСТЬ О МОГУЩЕСТВЕННЫЙ РОССИИ ?!
РЕШИЛИ УБРАТЬ , ЧТОБЫ НЕ ОСКОРБЛЯТЬ ОЧЕНЬ РАНИМУЮ ПСИХИКУ ЭУРОПЭЙЦИФ И ПАТРИОТИФ ? )))))
KIBARG    16.12.2019, 11:29
Оценка:  -2
KIBARG
Карту дай, скину тебе 15 рублей, бедняга. Сколько ж можно за обещания о выплатах так из шкуры вылазить?
Doriаn_    16.12.2019, 11:32
Оценка:  0
Doriаn_
По ТВ рассея могущественная, а в реалии - мировая помойка.
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