Пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха

За последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе.

В Австралии из-за масштабных пожаров уровень загрязнения воздуха сильно повысился, сообщает в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Россия со ссылкой на объединение служб здравоохранения Climate and Health Alliance.

"Дым от пожаров привел к загрязнению воздуха - в 11 раз выше стандартного опасного уровня - в ряде районов Сиднея и (штата - ред.) Новый Южный Уэльс", - сказано в заявлении организации.

В то же время в департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса отметили рост числа людей, которые на прошлой неделе пришли в больницы из-за проблем с дыханием. Их число возросло на 48% в сравнении со средними показателями за прежние пять лет.

Как известно, за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

На этой неделе власти ограничат потребление воды для более 35 тысяч человек на юге штата Квинсленд нормой в 80 литров в день, указывают СМИ.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких лет за все время наблюдений в Австралии, и уже на этой неделе в стране могут наблюдаться температурные рекорды.

СМИ отмечают, что, по утверждениям экспертов, в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Ранее Евросоюз достиг соглашения по климату . Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.

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