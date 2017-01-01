РЭБ и артиллерия: НАТО изучает опыт ВСУ в ведении современной войны
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НАТО активно изучает особенности ведения современной войны, изучая действия украинской армии на Донбассе. Об этом заявил в интервью Голосу Америки полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко, который уже в течение четырех месяцев работает в стратегическом командовании НАТО по трансформации в американском штате Вирджиния.
Он указал, что штабные процедуры в ВСУ при планировании операций и принятии решений практически совпадают с натовскими подходами. В то же время НАТО также извлекает пользу из сотрудничества с Украиной.
Например, НАТО достаточно активно интересуется вопросами применения средств радиоэлектронной борьбы на востоке Украины со стороны России. В последнее время в НАТО прослеживается тенденция возврата от высокотехнологичных видов вооружения к анализу конвенционных боевых действий с учетом тактики, применяемой Российской Федерацией на востоке нашей страны, и довольно интересно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в НАТО с учетом опыта, который есть у нас, - рассказал Коваленко.
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По его словам, особенно натовцы интересуются особенностями применения средств артиллерии.
Будучи офицером, который работает в стратегическом командовании НАТО по трансформации, я хочу сказать, что для Альянса опыт Украины неоценимый и интересный, - отметил украинский офицер.
Напомним, в ВСУ появится экспериментальная бригадная группа по образцу НАТО. Это будет универсальная боевая группа, способная действовать как в Украине, так и за рубежом совместно с партнерами из НАТО.
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