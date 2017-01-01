НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны

В 2019 году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны", признают в Североатлантическом альянсе.

НАТО реагирует на такие шаги Москвы и также усиливает оборону

В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Украина.

"Россия последовательно наращивает активность под водой", - сказала Лунгеску.

В этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны".

По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.

Напомним, НАТО также усиливает присутствие в Черном море. 15 декабря стало известно, что ракетный эсминец США зашел в Черное море.

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