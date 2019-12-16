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В МИД сравнили оскорбления в адрес Зозули с российской пропагандой

Комментариев: 6
В МИД прокомментировали оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули.
Украинский футболист Роман Зозуля
Украинский футболист Роман Зозуля
Роман Зозуля/Facebook

Министерство иностранных дел Украины осудило словесные нападки фанатов испанской команды “Райо Вальекано“ в адрес украинского форварда Романа Зозули. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД. 

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Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься его судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире, - отмечается в заявлении.

В МИД также призвали официальную власть Испании отреагировать на инцидент и дать правовую оценку действиям болельщиков.  

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Украинский нападающий Роман Зозуля перешел в испанский футбольный клуб  “Райо Вальекано“ в начале 2017 года. Зозуля не смог сыграть за команду ни одного матча, так как фанаты “Райо“ требовали у руководства клуба продать игрока. Патриотическую позицию Зозули местный фан-клуб назвал “нацизмом“.

Напомним, матч чемпионата Испании по футболу был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес украинца Романа Зозули.

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Теги: Зозуля, МИД, Испания
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Комментариев (6)
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zheka-yakob    16.12.2019, 15:53
Оценка:  0
zheka-yakob
А почему он сменил фамилию?
В девичестве он вроде Сосуля или Задуля...не помню уже))))
Lyonya-Space    16.12.2019, 16:10
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Евгения, поведай-ка лучше о своём девичестве!
Туземун    16.12.2019, 15:31
Оценка:  +1
Туземун
Он помогал карателям на Донбассе и материально и морально. Людей не обманешь, дальше Днепр-1 ему не следует соваться.
Совсемскоро    16.12.2019, 15:25
Оценка:  +3
Совсемскоро
Если он по убеждениям нацист, то он - нацист.
Туземун    16.12.2019, 15:33
Оценка:  0
Туземун
Днепропетровск болен нацизмом. В этом городе очень много погибло в Донбассе. В соседнем Запорожье все наоборот. Там большинство вменяемых...
Da-Gabon    16.12.2019, 15:05
Оценка:  -2
Da-Gabon
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