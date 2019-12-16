В МИД сравнили оскорбления в адрес Зозули с российской пропагандой

В МИД прокомментировали оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

Министерство иностранных дел Украины осудило словесные нападки фанатов испанской команды “Райо Вальекано“ в адрес украинского форварда Романа Зозули. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД.

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Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься его судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире, - отмечается в заявлении.



В МИД также призвали официальную власть Испании отреагировать на инцидент и дать правовую оценку действиям болельщиков.

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Украинский нападающий Роман Зозуля перешел в испанский футбольный клуб “Райо Вальекано“ в начале 2017 года. Зозуля не смог сыграть за команду ни одного матча, так как фанаты “Райо“ требовали у руководства клуба продать игрока. Патриотическую позицию Зозули местный фан-клуб назвал “нацизмом“.

Напомним, матч чемпионата Испании по футболу был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес украинца Романа Зозули.

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