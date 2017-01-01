Путин запретил бывшим ФСБшникам выезжать из РФ

Временный запрет на выезд за границу будет действовать 5 лет.

Президент РФ Владимир Путин запретил бывшим ФСБшникам выезд за границу в течение 5 лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщают российские СМИ.

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Соответствующий закон президент РФ подписал сегодня, 16 декабря. Запрет распространяется на бывших сотрудников ФСБ.

По словам члена Совета Федерации Андрея Клишаса, запрет не связан с недоверием президента. Наоборот, таким образом власти хотят защитить экс-сотрудников ФСБ от неправовых действий.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ разработан и утвержден в связи с участившимися случаями задержания бывших ФСБшников за границей. Ранее сотрудники спецслужб были невыездными во время службы. Однако после увольнения ограничение аннулировалось для всех сотрудников, которые не работали с секретной или особо важной информацией.

Напомним, у Путина предлагают менять минские соглашения с “экспертами “ДНР“. Украинская сторона настаивала на изменениях минских соглашений еще на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

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