Дефицит общения: Украина просит США найти замену Волкеру

Украинский МИД просит США назначить нового спецпредставителя по Украине.

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МИД Украины обратился к Государственному департаменту США с просьбой назначить нового спецпредставителя по вопросам Украины вместо ушедшего в отставку Курта Волкера. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны, - сказал Пристайко.

По его словам, обсуждались различные варианты реализации этого пожелания украинской стороны.

Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях, - отметил Пристайко.

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Глава украинского МИДа отметил, что преимуществом Курта Волкера был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении нормандского процесса.

Он также добавил, что Киев испытывает дефицит взаимодействия с американской стороной и хочет, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно скорее.

Напомним, Курт Волкер в конце сентября подал в отставку. При этом в СМИ распространилась информация о том, что место Волкера никто из американских политиков занимать не хочет.

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