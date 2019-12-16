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Дефицит общения: Украина просит США найти замену Волкеру

Комментариев: 4
Украинский МИД просит США назначить нового спецпредставителя по Украине.
Курт Волкер подал в отставку в конце сентября
Курт Волкер подал в отставку в конце сентября
wikimedia.org

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МИД Украины обратился к Государственному департаменту США с просьбой назначить нового спецпредставителя по вопросам Украины вместо ушедшего в отставку Курта Волкера. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны, - сказал Пристайко.

По его словам, обсуждались различные варианты реализации этого пожелания украинской стороны.

Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях, - отметил Пристайко.

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Глава украинского МИДа отметил, что преимуществом Курта Волкера был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении нормандского процесса.

Он также добавил, что Киев испытывает дефицит взаимодействия с американской стороной и хочет, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно скорее.

Напомним, Курт Волкер в конце сентября подал в отставку. При этом в СМИ распространилась информация о том, что место Волкера никто из американских политиков занимать не хочет.

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Теги: США, Волкер, МИД, Пристайко
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Комментариев (5)
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zheka-yakob    16.12.2019, 15:34
Оценка:  -3
zheka-yakob
Ну не могут дупомовные без пана)))))
VSHIVANKA    16.12.2019, 15:58
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ТАК ВЕДЬ ОНИ ВСЕГДА ЧЬЮ-ТО ЗАДНИЦУ ЛИЗАЛИ , РОССИЙСКУЮ , ПОЛЬСКУЮ , НЕМЕЦКУЮ , ЛИТОВСКУЮ , ТЕПЕРЬ ВОТ АМЕРИКАНСКАЯ ПО ВКУСУ.....
НЕ МОГУТ ОНИ БЕЗ ХОЗЯИНА , НЕРАБЫ ХУЛЕ.....))))
ХАК , ТЬФУ !!!!
dimasvetik    16.12.2019, 16:17
Оценка:  +2
dimasvetik
говна обнлось?
Lyonya-Space    16.12.2019, 16:20
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Евгения, ну не могут ватники без сцаря угетающего свою биомассу!
Lyonya-Space    16.12.2019, 16:20
Оценка:  +2
Lyonya-Space
... угнетающего...
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