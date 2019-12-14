Во Франции продолжаются сильные наводнения

Эвакуировано около 600 человек, от падений деревьев погиб один человек, еще четверо пострадали. Вода в реке Гав-де-По поднялась почти на пять с половиной метров.

На юге Франции продолжаются сильные наводнения и ветер. Об этом сообщает Euronews в понедельник, 16 декабря.

В департаменте Ланды эвакуированы около 600 человек. В реке Гав-де-По вода поднялась почти на пять с половиной метров. Несколько десятков домов в городе Перорад оказались подтоплены.

Скорость ветра в регионах, находящихся на берегу Атлантического океана, составляла до 39 м/с. По меньшей мере один человек погиб, пятеро пострадали в результате падения на дорогу поваленных ветром деревьев.

Около 60 тысяч домов на время остались без электричества.

Напомним, что ранее из-за непогоды в Африке погибли сотни людей. Продолжительные осадки спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых в Кении погибли 132 человека, в Танзании - более 50, а в Бурунди - 38.

Также сообщалось, что из-за наводнения в Италии провалился участок эстакады. Обрушился участок длиной в 30 метров. Власти призвали местных жителей не покидать свои дома. Эвакуировано более 1,5 тысяч людей. Из-за лавинной опасности некоторые трассы местного горнолыжного курорта закрыты.

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