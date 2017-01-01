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В Греции возле отделения полиции предотвратили теракт

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Бомбу установили за пределами отделения полиции в течение ночи, но она не взорвалась, поскольку ее неправильно подключили.
Бомбу нашли возле отделения полиции
Бомбу нашли возле отделения полиции
ekathimerini
 
В Греции в восточной части Афин нашли самодельную бомбу возле полицейского участка, которую нейтрализовали путем взрыва на специально отведенной для этого территории, пишет в понедельник, 16 декабря, Ekatimerini.
 
Устройство возле полицейского участка нашли в металлической трубе, которая находилась в ящике, установленном на стене напротив отделения.
 
Как утверждают источники издания в полиции, у устройства был таймер.
 
Один из сценариев, рассмотренных отделом борьбы с терроризмом греческой полиции, заключается в том, что механизм был установлен за пределами отделения в течение ночи, но не взорвался, поскольку был неправильно подключен.
 
Как сообщалось, полиция Дании по всей стране задержала около 20 человек, подозреваемых в подготовке одного или нескольких терактов.
 
Напомним, накануне Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые за шесть лет.

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Теги: теракт, бомба, Греция, полиция, Афины
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Источник: korrespondent.net

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