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Чехия депортировала четырех жителей дома российского дипкорпуса

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Российских дипломатов подозревают в том, что они незаконно сдают внаем квартиры в зданиях выделенных для проживания сотрудников.
Четыре жителя здания российского дипкорпуса были депортированы
Четыре жителя здания российского дипкорпуса были депортированы
denikn.cz

Власти Чехии выслали из страны четырех иностранцев, которые не имея вида на жительство, проживали в зданиях, находящихся в распоряжении посольства России. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Den'ik N.

По словам пресс-секретаря полиции Эвы Кропачевой, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет.

"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - отметил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Издание отмечает, что ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию.

В начале марта чешское СМИ сообщило, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Сообщалось, что жильцы квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют это жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразило в связи с этим протест и потребовало от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия. Летом Терентьев покинул Чехию.

Ранее Германия выслала двух российских дипломатов. Сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата из-за недостаточного сотрудничества РФ в расследовании убийства. Россия грозит ответными мерами.

Позже стало известно, что Россия в ответ высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве

 

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Теги: Чехия, посольство, депортация, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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