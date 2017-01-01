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Джонсон провел первые назначения после выборов

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Крупные перестановки в составе кабинета британского премьера ожидаются лишь после Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после победы Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах заполнил образовавшиеся вакансии в правительстве. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил телеканал Sky News.
 
Отмечается, что министром цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ останется 47-летняя Никки Морган, которая не стала переизбираться в парламент, но получила титул баронессы и теперь станет членом Палаты лордов британского парламента. Благодаря этому она сможет исполнять обязанности министра.
 
Министром по делам Уэльса стал 56-летний Саймон Харт, известный, в первую очередь, как ярый сторонник охоты на лис. На посту он сменил Алана Кейрнса, отказавшегося от участия в выборах.
 
Ранее Кэрнс был вынужден подать в отставку со своего поста из-за судебного скандала, в котором он оказался замешан.
 
Напомним, на прошлой неделе в Британии прошли парламентские выборы, на которых консерваторам удалось сформировать абсолютное парламентское большинство.
 
Теперь партия во главе с Джонсоном сможет формировать правительство, не прибегая к коалициям.

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Теги: Британия, Выборы, правительство, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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