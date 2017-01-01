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Трамп назвал Джулиани "великим человеком"

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Американский лидер выступил в защиту своего адвоката, который ранее посетил Украину и ряд стран для сбора информации.
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки адвоката Руди Джулиани в Украину. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.
 
"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", - отметил американский лидер.
 
Он также уточнил, что пока Джулиани сообщил ему не слишком много о результатах своей поездки.
 
При этом Трамп назвал своего адвоката великим "борцом с преступностью" и добавил, что "он знает, что делает".
 
Напомним, в начале декабря Джулиани отправился в Украину и ряд других стран, чтобы найти информацию, которая поможет президенту в рамках процедуры импичмента.
 
В ходе поездки адвокат Трампа беседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.
 
По итогам путешествия Джулиани заявил, что собрал доказательства неправомерного поведения Джо Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.
 
Напомним, этой осенью в США демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидеры оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы требовал начать расследование в отношении сына Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Украина, США, поездка, адвокат, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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