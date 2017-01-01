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Визит Лаврова не навредил отношениям Украина-США - Госдеп

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Визит главы МИД России в Вашингтон не нанес ущерб политике в отношении Киева, подчеркнули в Госдепартаменте США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
twitter.com/realDonaldTrump

Встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не навредила американо-украинским отношениям. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста о том, не считает ли он, что встреча Трампа с Лавровым нанесла ущерб политике Вашингтона в отношении Киева, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский так и не получил возможности встретиться с президентом США в Белом доме, чиновник ответил "нет".

"Существует два вида отношений: плохие и хорошие. И существует целый спектр между действительно хорошими и действительно плохими отношениями. Нужно вести переговоры на самом высоком уровне, даже когда отношения являются непредсказуемыми", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 10 декабря глава МИД России Сергей Лавров посетил США с рабочим визитом. Он провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео, а после этого почти час беседовал с Трампом в Белом доме. 

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Теги: Украина-США, Лавров, международные отношения, Трамп, Дональд Трамп, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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