Визит Лаврова не навредил отношениям Украина-США - Госдеп
Встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не навредила американо-украинским отношениям. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге, сообщает ТАСС.
"Существует два вида отношений: плохие и хорошие. И существует целый спектр между действительно хорошими и действительно плохими отношениями. Нужно вести переговоры на самом высоком уровне, даже когда отношения являются непредсказуемыми", - подчеркнул дипломат.
Напомним, 10 декабря глава МИД России Сергей Лавров посетил США с рабочим визитом. Он провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео, а после этого почти час беседовал с Трампом в Белом доме.
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