На угольной шахте в Китае погибли не менее 14 горняков

Причиной инцидента в уезде Аньлу стал выброс газа. Два человека остаются заблокированными под землей.

В результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу минимум 14 горняков погибли и еще двое остаются заблокированными под землей. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу.

По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться.

По состоянию на 9.00 (3.00 по киевскому времени), 14 человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей.

На место происшествия прибыли представители местного правительства и экстренные службы. Ведется расследование причин аварии.

В Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек

Ранее сообщалось, что в результате затопления угольной шахты на юго-западе Китая погибли четыре человека.

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