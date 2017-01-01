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В Британском музее выставят первую в мире одноразовую посуду

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Одна из первых развитых цивилизаций в Европе - минойцы, использовали одноразовую посуду. Они жили на Крите 3500 лет назад.
Чаша минойцев и современный одноразовый стаканчик
Чаша минойцев и современный одноразовый стаканчик
theguardian.com
 
В Британском музее 20 декабря выставят глиняные чаши времен Минойской цивилизации, которые представляют собой первую в мире одноразовую посуду. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила газета The Guardian.
 
По результатам археологического исследования, древние предметы были созданы более трех с половиной тысяч лет назад. Их обнаружили на раскопках в Кносском дворце на греческом острове Крит.
 
"Люди могут быть очень удивлены, узнав, что одноразовые стаканчики впервые появились в далекой древности. Минойцы любили устраивать масштабные вечеринки и праздники и, как многие в наше время, тоже не хотели мыть посуду", - заявила куратор экспозиции Джулия Фарли.
 
Организаторы выставки надеются, что она заставит посетителей задуматься о том, как можно уменьшить уровень мусора.
 
 
Ранее сообщалось, что в Лондоне открыли первый в мире музей вагины

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Теги: Британия, музей, Великобритания, посуда, Крит
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Источник: korrespondent.net

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