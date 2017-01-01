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В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана

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Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики.
В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана
© president.gov.ua
Фото 1/3
  • На встречи планируется подписание двусторонних документов
  • На встречи планируется подписание двусторонних документов
  • На встречи планируется подписание двусторонних документов
В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана
На встречи планируется подписание двусторонних документов
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В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, перед этим в резиденции азербайджанского лидера состоялась официальная церемония встречи президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - указали в ОПУ.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

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После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

Также будут подписаны двусторонние документы, которые направленны на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в приоритетных сферах развития двух государств.. Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

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Теги: визит президента, Азербайджан
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