В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана
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В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, перед этим в резиденции азербайджанского лидера состоялась официальная церемония встречи президента Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - указали в ОПУ.
Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.
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После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.
Также будут подписаны двусторонние документы, которые направленны на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в приоритетных сферах развития двух государств.. Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.
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